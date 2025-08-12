Provstgaard: “Voglio giocare con personalità. Obbiettivo? Dico che…”

Arrivato nel mercato di gennaio, Oliver Provstgaard sotto la guida tecnica di Maurizio Sarri vuole prendersi in mano la Lazio: nelle prime due giornate di campionato, vista la squalifica di Romagnoli e gli infortuni di Patric e Gigot, il danese potrebbe partire titolare insieme al suo compagno di reparto Mario Gila. Ai microfoni ufficiali del club, Provstgaard ha parlato del suo percorso di crescita nella Lazio e si è espresso sulla stagione che verrà: queste le sue dichiarazioni.

Le parole di Provstgaard a LSC

Bilancio dei primi mesi alla Lazio? Sono soddisfatto, sono stati cinque mesi importanti per la mia crescita. Sono arrivato a febbraio e anche questo è stato importante, ho giò fatto tanti allenamenti con gli altri compagni. Come mi trovo con Sarri? È un grande allenatore in Italia e in Europa, mi piace. Ha delle idee molto buone. Importante parlare in italiano? Sì, giochiamo in italia e parliamo italiano, per me va bene, ho studiato molto con un insegnante.

La differenza tra Sarri e Baroni

Differenze tra Sarri e Baroni? È un lavoro diverso: l'anno scorso ci concentravamo sull'uomo, quest'anno sulla palla. Sarri vuole solo che guardiamo la palla. In cosa mi sento migliorato? Mi sento molto bene, ho giocato parecchi minuti durante le amichevoli, sto bene anche dal punto di vista fisico. Voglio giocare con personalità, è molto importante nel calcio. In Italia il calcio è molto fisico, voglio giocare con voglia e determinazione.



Il proseguo dell’intervista