Lotito: "Non temo una finale europea con la Roma. Abbiamo costruito una squadra…

La squadra di Marco Baroni reduce da due vittorie allo scadere (Vs Milan e Vs Viktoria Plzen) ha fatto gioire i tifosi biancocelesti che applaudono la squadra per il carattere e la tenacia dimostrata. La vittoria a Plzen fa mettere alla Lazio una bella ipoteca sul passaggio del turno, visto il fattore campo del ritorno, anche se sarà fondamentale non sentirsi troppo sicuri e sottovalutare l'avversario.

Il risultato di ieri e la stagione fanno sorridere anche il presidente Claudio Lotito, che all'uscita del Senato davanti ai cronisti presenti ha risposto ad alcune domande sulla Lazio.

Le parole di Lotito

Abbiamo costruito una squadra di combattenti e mai reduci. Indomiti che combattono sul campo per rappresentare quelli che sono i valori nei quali crediamo e infatti noi cerchiamo di educare i giovani non solo dal punto di vista atletico, di allenarli, ma anche nello spirito. Il nostro atteggiamento è quello di andare sul campo e dare grande soddisfazione ai nostri tifosi per far sì che si dimostri grande attaccamento e passione.

I risultati sono il frutto del lavoro di tutti a partire dai massaggiatori, dai magazzinieri, dai medici e dall’allenatore che è il famoso direttore d’orchestra. Una squadra ottiene risultati se dietro c’è un grande allenatore e una grande società.

Isaksen?

Ci abbiamo puntato in tempi non sospetti, siamo convinti che sia un grande giocatore che abbia ancora delle potenzialità di crescita insieme a tanti altri giocatori che sono approdati alla Lazio da poco e che nel prosieguo dimostreranno tutto il loro valore.

