Inter-Lazio, una dura sconfitta per la rosa biancoceleste a San Siro: il commento di Isaksen
La rosa biancoceleste è uscita sconfitta dall'incontro allo stadio Olimpico contro l'Inter, ecco il commento di Gustav Isaksen sui social
Nonostante la buona prestazione mostrata in campo, le aquile non sono riuscitw a sconfiggere la formazione nerazzurra, che al momento occupa la prima posizione in classifica di Serie A, infatti, a causa di un errore dell'esterno Gustav Isaksen, Lautaro Martínez ed è uscito a sbloccare l'incontro Inter-Lazio al 3° minuto del primo tempo e, successivamente, ci ha pensato Bonny a raddoppiare il risultato. In merito alla sconfitta si è espresso il biancoceleste numero 18 sui social.
Inter-Lazio, il commento di Gustav Isaksen sui social
