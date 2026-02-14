Progetto Gattuso, il ct chiama per lo stage: tra i convocati anche tre biancocelesti

In vista dei play off che si giocheranno a marzo e che determineranno l'accesso al Mondiale, il tecnico Gennaro Gattuso ha deciso di chiamare circa 50 calciatori per la preparazione e successivamente deciderà se convocarli o meno. Secondo la lista riportata da La Gazzetta dello Sport, tra i vari profili chiamati sono presenti anche tre biancocelesti, tuttavia, l'elenco può ancora essere modificato ed altri calciatori possono essere aggiunti.

I calciatori chiamati da Gattuso

Portieri

Donnaruma, Vicario, Carnesecchi, Caprile e Meret.

Difensori

Mancini, Bastoni, Calafiori, Gabbia, Buongiorno, Scalvini, Gatti, Coppola, Ahanor, Leoni (tornerà a fine anno dall'infortunio)

Esterni

Politano, Palestra, Cambiaso, Dimarco, Spinazzola, Udogie, Kayode, Bellanova, Savona e Bartesaghi.

Centrocampisti

Barella, Locatelli, Tonali, Cristante, Frattesi, Ricci, Pisilli, Miretti, Pellegrini, Fabbian, Fagioli, Casadei, Rovella, Verratti.

Ali

Zaccagni, Maldini, Vergara, Chiesa, Cambiaghi, Orsolini.

Attaccanti