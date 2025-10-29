Dia, due mesi per tornare decisivo: la Lazio aspetta i suoi goal per continuare a volare

Domani andrà in scena a Pisa-Lazio, distante ben 54 giorni dal 23 dicembre, data di inizio della coppa d’Africa, competizione che vedrà il calciatore brancoceleste Dia, molto probabilmente, impegnarsi con la sua nazionale. Come riporta Il Corriere dello Sport, il senegalese ha poco meno di due mesi per riprendersi il suo spazio, tornare a segnare e lasciare il segno prima di volare in Marocco per la rassegna continentale: un lasso di tempo che vale tantissimo, non soltanto per sé, ma anche per la Lazio che ha un disperato bisogno del suo contributo sotto porta.

Dia chiamato alla ripresa

Contro la Juventus, una vittoria importantissima che ha restituito morale e fiducia al gruppo di Sarri, l’attaccante Dia ha fatto un lavoro prezioso, ma non incisivo: tanta movimento, ma molta fatica, pochi palloni giocabili in area di rigore, solo una conclusione debole, da posizione defilata, parata facilmente dal bianconero Perin. Sarri si aspetta un miglioramento da parte del senegalese, soprattutto in un periodo in cui il compagno di reparto, Castellanos, è infortunato: questo può lasciare ampio margine di crescita a dia. D’altronde, alla Lazio manca una punta concreta, affamata di goal è caratterizzata da “killer instinct” sotto porta. Si sta parlando proprio di un giocatore come Dia era stato, nel suo primo anno in Serie A, con la Salernitana, quando il senegalese aveva dimostrato di saper segnare 16 goal in 33 partite. Nella scorsa stagione, invece - la prima in biancoceleste - era riuscito a confermare parzialmente questo rendimento, con 12 reti totali (9 in campionato e 3 in Europa League). Quest’anno, per adesso, è arrivata una sola marcatura in 8 presenze (contro il Verona). Da allora, non c’è più stata una rete anche se non mancano la volontà e l’impegno, ma solo quel tocco di magia che fa la differenza fra un attaccante generoso e uno decisivo.

Dia - Riutilizzabile

La sfida con Castellanos

Con il compagno di reparto - il Taty Castellanos - infortunato, Sarri sta dando fiducia al senegalese e continuerà a concedere la anche nelle prossime gare. Ecco perché i 54 giorni che scatteranno domani rappresentano una sfida personale con se stesso: servirà mostrare il vero Dia, quello che vede la porta ancora prima di calciare, che sa crearsi la possibilità di tiro anche con il suo controllo. Il calendario, adesso, gli darà una lunga serie di occasioni, con tanti impegni che possono essere decisivi per decretare l’esito della stagione della Lazio. Saranno settimane cruciali per la squadra di Sarri e il senegalese deve contribuire, segnando con continuità. Come si è detto, la crescita del suo rendimento influenzerà anche la sua carriera con la nazionale: la sua convocazione per la coppa d’Africa non è in discussione, ma, al tempo stesso, nemmeno scontata. Migliorare con la Lazio significherebbe anche non correre il rischio di perdere un posto in nazionale.