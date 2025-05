Lazio, Pedro ancora protagonista: contro l’Inter titolare per tentare l’impresa Champions

Mancano solo due giornate di campionato alla fine, 180 minuti, prima contro l’Inter in trasferta e poi contro il Lecce in casa, per ottenere la qualificazione in Champions. Servirà una Lazio perfetta, come quella di inizio stagione, per battere la concorrenza di Juventus e Roma, candidate, come la Lazio, al quarto posto. Baroni dovrà far fronte a numerose assenze tra infortunati e squalificati, ma una certezza potrebbe rappresentare la forza dei biancocelesti: Pedro.

Pedro pronto a prendersi San Siro

Per Pedro la qualificazione in Champions di quest’anno con la Lazio diventerebbe il 26º titolo in carriera. Lo spagnolo lo considera quasi un trofeo da aggiungere nella sua prestigiosa bacheca e farà di tutto per aiutare la Lazio a raggiungere il quarto posto: lo testimoniano la carica e l’entusiasmo con cui il trentasettenne campione sta inseguendo questo obiettivo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, domenica, nella trasferta contro l’Inter, Pedro ripartirà da titolare al posto dello squalificato Zaccagni, ricoprendo la fascia sinistra della trequarti. In questa stagione, la quarta con l’aquila sul petto, Pedro ha segnato 12 goal: 8 in campionato (9 il suo primato in A, nel 2021-2022) e 4 in Europa League. La sfida contro l’Inter richiama alla mente il successo di due mesi fa contro il Milan e il rigore, all’ultimo minuto, proprio dell’ex Barcellona (lo scorso 2 marzo). Pedro, ultimamente, è stato protagonista anche dell’impresa contro il Parma, stilando una doppietta in meno di cinque minuti e consentendo alla squadra di pareggiare una partita negativa.

