Pisa, Semper: "La parata su Basic è stata difficile"
Il portiere nerazzurro dopo il match, analizza la gara e l’atteggiamento della squadra contro i biancocelesti
Le parole di Šemper nel post partita
Al termine della sfida Pisa - Lazio, il portiere nerazzurro Adrian Šemper ha parlato ai microfoni di Dazn commentando la prestazione della sua squadra
Questo il suo intervento:
Quale parata è stata la più difficile? Su Basic, non so il perché però era più lunga e forte però è andata bene. Dobbiamo mantenere questo livello di calcio fatto di occasioni, senza paura cercando il gol.
Le dichiarazioni di Semper a Sky Sport
L'incontro con la Lazio
É stata una partita difficile, abbiamo dimostrato che possiamo giocare contro tutti. Sono contento, sono felice, oggi è toccato a me fare qualche bella parata.
Su Ivan Provedel
Anche lui ha fatto un buon intervento, la palla però non voleva entrare, abbiamo avuto almeno tre-quattro chance.
Sul capitano del Pisa
Quando sono accanto a lui, mi sento piú tranquillo.