Pisa, Semper: "La parata su Basic è stata difficile"

Le parole di Šemper nel post partita

Al termine della sfida Pisa - Lazio, il portiere nerazzurro Adrian Šemper ha parlato ai microfoni di Dazn commentando la prestazione della sua squadra

Questo il suo intervento:

Quale parata è stata la più difficile? Su Basic, non so il perché però era più lunga e forte però è andata bene. Dobbiamo mantenere questo livello di calcio fatto di occasioni, senza paura cercando il gol.

Le dichiarazioni di Semper a Sky Sport

L'incontro con la Lazio

É stata una partita difficile, abbiamo dimostrato che possiamo giocare contro tutti. Sono contento, sono felice, oggi è toccato a me fare qualche bella parata.

Su Ivan Provedel

Anche lui ha fatto un buon intervento, la palla però non voleva entrare, abbiamo avuto almeno tre-quattro chance.

Sul capitano del Pisa