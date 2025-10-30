Pisa-Lazio, Gilardino: "Complimenti alla squadra, abbiamo messo in difficoltà la Lazio"

Nel post partita di Pisa - Lazio, terminata 0-0, Alberto Gilardino si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi. Ai microfoni di Dazn, il tecnico nerazzurro ha commentato così.

Queste le sue parole:

Devo fare i complimenti alla squadra per l’ordine in campo e l’equilibrio e la voglia di proporre in alcuni momenti della gara. Abbiamo creato i presupposti per far male alla Lazio, ci siamo difesi molto bene e Šemper ha fatto due grandi parate. Per noi stasera è un mattoncio che mettiamo nella nostra casella dell’autostima.

Di seguito il suo intervento in conferenza stampa:

La partita è stata preparata perfettamente, l'abbiamo interpretata bene difendendo nel modo giusto, stando compatti nei duelli. Abbiamo creato davvero tanto in attacco, sia nel primo che nel secondo tempo. È stata una gara molto positiva, un mattoncino di consapevolezza e fiducia. Vanno dati tutti i meriti ai ragazzi.

Stiamo maturando, abbiamo margini di miglioramento. Stasera mi è piaciuta la prestazione, dobbiamo continuare a lavorare così. Ora pensiamo a recuperare che tra tre giorni si gioca di nuovo. Anche sugli esterni abbiamo lavorato benissimo, siamo arrivati sempre con i tempi giusti. I cambi? non credo sia obbligatorio farli tutti, dipende dal momento della partita. Ho dei giocatori che amano scendere in campo, tutti sono entrati con il piglio giusto e con tanta determinazione