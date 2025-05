Inter-Lazio, i diffidati biancocelesti: chi rischia il Lecce

Verso San Siro con l’obiettivo punti

Archiviata la gara contro la Juventus, la Lazio può ora concentrarsi sulla penultima giornata di Serie A, che la vedrà affrontare l’Inter di Simone Inzaghi. Un confronto importante per i biancocelesti, che dovranno cercare di ottenere un risultato positivo per restare in corsa per un piazzamento europeo. Il match di San Siro rappresenta un crocevia fondamentale prima dell’ultimo impegno stagionale, previsto contro il Lecce.

Occhio alle diffide: due biancocelesti a rischio

In vista della sfida con l’Inter, Baroni dovrà prestare particolare attenzione alla situazione disciplinare di due pedine chiave del centrocampo: Rovella e Belahyane. Entrambi sono in diffida, e un’ammonizione li costringerebbe a saltare la delicata sfida finale contro il Lecce all’Olimpico. Gestire le energie e i cartellini sarà quindi un elemento strategico in queste ultime due giornate decisive.