Mercato Lazio, il nome di Samardzic torna di moda, restano in lizza anche Fabbian e Ilic

Sarri non ha molti dubbi su come la società biancoceleste dovrà operare sul mercato. Fabiani ha sottolineato recentemente che gennaio sarà un mercato delle idee, tuttavia il tecnico non sembra essere della stessa idea: stando a quanto raccolto nell'edizione odierna de Il Messaggero, per il futuro Sarri ha la necessità di avere in squadra giocatori pronti, innesti che abbia già avuto modo di allenare, o che conoscano bene la Serie A.

I nomi

Rinforzi come Samardzic, attualmente poco utilizzato da Palladino all'Atalanta. In lizza rimangono sempre Fabbian e Ilic, ma se per il primo il Bologna chiede una cifra alta, per il secondo Sarri teme che possa essere più utile come vertice basso.

Le giuste strategie

Sono ore di riflessione in casa Lazio, che dovrà adottare le giuste strategie per non incorrere nuovamente in un blocco del mercato a giugno prossimo e riuscire ad accontentare allo stesso tempo anche il tecnico.