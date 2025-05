Tudor in conferenza: "Il mio addio alla Lazio? Non bisogna mai guardarsi indietro"

L'ex tecnico biancoceleste, Igor Tudor, torna allo Stadio Olimpico di Roma, in quello che è stato il suo Stadio per undici partite lo scorso anno, essendo stato scelto nel ruolo di traghettatore dopo le dimissioni di Maurizio Sarri, è intervenuto nella conferenza post gara. Terminata 1-1 grazie alle reti di Kolo Muani al 51' per i bianconeri e Vecino al 96' per i biancocelesti, quella che è andata in scena all'Olimpico è stata una gara nervosa e il punto che ne è uscito fuori non fa contenta nessuna delle due squadre in ottica Champions League. Una volata Champions che è ancora aperta per Lazio e Juventus.

Di seguito le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa da Igor Tudor, tecnico bianconero, al termine di Lazio-Juventus.

Rammarico per non aver conquistato i tre punti. Buona gara, gara concreta. Prendiamo questo punto e ci concentriamo con tutti quelli che vedremo in settimana che ce la faranno.

