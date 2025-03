Alla Lazio basta il pareggio casalingo per 1-1 contro il Viktoria Plzen e si qualifica ai quarti di finale di Europa League dove troverà i norvegesi del Bodo Glimt, che hanno eliminato l'Olympiakos. La squadra di Baroni non è apparsa brillante soprattutto dal punto di vista fisico, ma è rimasta all'interno del match dimostrando la giusta mentalità che alla fine ha pagato.

Dalla sala stampa dello Stadio Olimpico è intervenuto il tecnico biancoceleste, Marco Baroni.

Le parole di Baroni in conferenza stampa

Emozioni?

Non riesco a soffermarmi, non sono un celebratore di me stesso, sono entusiasta di questa serata, però devo lavorare con umiltà perché lo sento come dovere verso i miei ragazzi, che mi hanno dato grande disponibilità e partecipazione. Faccio i complimenti a tutta la squadra e ai tifosi per come ci hanno sostenuto.

Plzen?

Faccio i complimenti al Plzen, hanno messo in difficoltà tante squadre, la difficoltà è stata di far capire alla squadra le difficoltà. Quando abbiamo subito il gol ho visto tutta la voglia che la Lazio aveva di superare il turno.

Lati positivi e negativi

Le difficoltà sono dovute dall'avversario che ti verticalizza e gioca sulla seconda palla. Per noi era complicato, faccio fatica a trovare delle situazioni, analizzeremo tante cose ma oggi era complicata e la squadra lo ha gestito nel miglior modo possibile. Abbiamo fatto fare 90' a Vecino, 65' a Taty anche se era normale non avesse brillantezza, Dele è rientrato anche se non è in perfette condizioni, Nuno mi ha chiesto il cambio, ci sono sfumature fondamentali che magari non si notano ma ritrovare questi giocatori è fondamentale.

In vista di Bologna

Con partite così ravvicinate domani è un giorno di recupero e lavoro per chi non ha giocato, nelle seconde 24h di solito vengono fuori i fastidi e ora è difficile capire hi va in campo. Ho parlato subito alla squadra della partita di Bologna, dobbiamo recuperare energie perchè è importante.

Palla inattiva

Troviamo spesso squadre basse, loro hanno giocato con aggressività pazzesca, sono aggressivi, ti vengono vicino al pallone, non è facile e la risorsa della palla inattiva è fondamentale, ci stiamo lavorando e dobbiamo sfruttarlo perchè non sempre possiamo trovare il gol da azione.

Percorso in Europa

Avremmo una trasferta difficile in un campo sintetico, siamo contenti siamo ambiziosi vogliamo arrivare in fondo, quando fai queste gare non devi guardare solo il nome della squadra o dei giocatori, sarebbe l'errore più grande. La squadra si rituffa in campionato in una partita bellissima contro il Bologna poi abbiamo la sosta.

Isaksen e Zaccagni

Stimo i mie giocatori perchè li vedo bravi. Isaksen aveva bisogno di lasciarsi andare, a questi livelli devi fare le cose difficili e rischiare la giocata perchè è qui che trovi le grandi prestazioni. Zaccagni non è una sorpresa, a me piace l'esterno che chiude l'azione e forse si sono trovati anche meglio.

Carattere