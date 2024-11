Monza-Lazio | Bianco nel pre: "L'obiettivo è trasformare la rabbia in grandi prestazioni"

Per la dodicesima giornata di Serie A la Lazio sarà ospitata all'U-Power Stadium per la sfida contro il Monza. Il fischio d'inizio è previsto per le 18:00 contro i biancorossi di Alessandro Nesta. Nel frattempo il centrocampista del Monza, Alessandro Bianco, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn e Sky.

Le parole di Bianco a Dazn

Il match contro il Milan

Abbiamo analizzato qualche situazione, due e tre volte abbiamo rischiato contro il Milan, poi è venuto il loro goal.

Rabbia per gli ultimi episodi?

L'obiettivo è trasformare la rabbia in grandi prestazioni, mettendoci tutto quello che abbiamo.

Alessandro Bianco a Sky