Pellegrini nel pre: "Dobbiamo scendere in campo e fare piú punti possibili ad ogni partita"

Dopo l'eliminazione ai quarti di finale di UEFA Europa League nel match contro il Bodoe/Glimt, le aquile si preparano a scendere nuovamente in campo e a lottare per la vittoria, ma stavolta l'occasione è lo scontro con il Genoa in Campionato. Con le squadre a pochi punti di distanza l'una dall'altra, ad eccezione dell'Inter e del Napoli che combattono per lo scudetto, i posti per accedere alle Coppe non sono ancora certi, proprio per questa ragione i biancocelesti dovranno dare il meglio di sé per tentare di sconfiggere il Grifone e, soprattutto, portarsi a casa i 3 punti, necessari per riscalare la classifica di Serie A e riprendersi la loro posizione. Prima dell'inizio di Genoa-Lazio Luca Pellegrini è intervenuto ai microfoni di Dazn e Lazio Style Channel.

Pellegrini a Lazio Style Channel

Su come arriva la rosa biancoceleste a Genova

Dobbiamo essere bravi a levare tutte queste circostanze esterne dove noi non possiamo fare niente e cercare di dare tutto sul campo.

Sulla Lazio che serve per sconfiggere il Genoa

Il Genoa sappiamo che sta facendo un grande Campionato, sono ostici, diciamo che la loro identità è quella dell'aggressività, della lotta, quindi credo che per vincere questa partita, come primo discorso é l'attitudine e l'impegno, poi dopo tutto il resto viene da sé.

Sulla lotta per l'accesso in Coppa

Troppi pensieri in testa non fanno mai bene e i calcoli é difficile, quasi impossibile, farli e noi dobbiamo essere abituati per indole a non farne, scendere in campo e fare piú punti possibili ad ogni partita.

