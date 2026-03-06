Serie A, anticipi e posticipi per il turno di Pasqua: ecco quando giocherà la Lazio

Non si festeggerà soltanto la Pasqua, ma il weekend dal 4 al 6 si potrà assistere anche ad incontri emozionanti che lasceranno i telespettatori con il fiato sospeso. Visto che le la 31 giornata di Campionato si giocherà durante la festività, la Serie A ha deciso di anticipare o posticipare le varie partite.

I match in programma sabato

Il turno di Campionato si aprirà sabato 4 aprile alle ore 15:00 con Sassuolo-Cagliari e Lecce-Atalanta, che potrebbe essere posticipata a lunedì nel caso in cui la Dea non riuscisse ad accedere ai quarti di finale di Champions League. Alle ore 18:00, invece, è in programma l'incontro Verona-Fiorentina, mentre alle 20:45 la Lazio scenderà in campo all'Olimpico per sfidare il Parma.

Gli incontri in programma a Pasqua e Pasquetta

Sarà Cremonese-Bologna, prevista per le ore 15:00, ad aprire la giornata di Pasqua, seguito da Pisa-Torino alle 18:00 e Inter-Roma alle 20:45. Il programma di Pasquetta, invece, dipenderà dalla qualificazione del club di Palladino in Champions infatti, se i bergamaschi dovessero accedere ai quarti di finale, Udinese-Como si giocherebbe alle 12:30, nel caso contrario alle ore 15:00. A chiudere la giornata di Pasquetta ci saranno Juvetus-Genoa, alle 18:00, e il Big match Napoli-Milan alle 20:45.