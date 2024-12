SERIE A | Un allenatore è in bilico: spuntano i nomi dei possibili sostituti

Si è conclusa da poco la 14° giornata di Serie A ENILIVE e tra un partita di Coppa Italia e l'altra, per molte squadre la testa va già alla prossima gara di campionato con quest'ultimo che sta sempre più entrando nel vivo con i primi rapporti di forza che si possono delineare tra le venti squadre. Tra sorprese, top e flop questa Serie A ENILIVE 2024/25 ha già visto i primi ribaltoni in panchina e presto potrebbe essercene già un altro come riportato dalla redazione di TMW.

