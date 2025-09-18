Manchester City-Napoli: inizio in salita per gli azzurri
Appena conclusa Manchester City-Napoli: la squadra di Guardiola ha avuto la meglio.
Si è appena concluso l'ultimo match della prima giornata di Champions League, con il quale si sono scontrate Manchester City e Napoli.
La partita si è evoluta come ci si aspettava da squadre di alto livello: entrambe, infatti, hanno giocato al massimo delle proprie prestazioni. A trionfare, però, è stata la squadra inglese, grazie alla reti di Haaland e Doku - arrivate nel secondo tempo -.
Le formazioni iniziali
Manchestery City (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Gvardiol, O'Reilly; Reijnders, Rodri; Bernardo Silva, Foden, Doku; Haaland.
Napoli (4-4-1-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; De Bruyne; Hojlund.
Il riassunto della partita
Inizialmente, sembrava essere una partita molto equilibrata: i primi 45 minuti sono stati caratterizzati, infatti, da azioni da gol per entrambe le squadre.
Al 21', Di Lorenzo è stato espulso per fallo da ultimo uomo su Haaland, ma nonostante tutto il Napoli non ha ceduto alle continue ripartenze del Manchester City.
La svolta arriva nel secondo tempo: la squadra di Guardiola è entrata in campo in maniera più solida, pulita, tanto da riuscire a segnare la prima rete della partita, al 56'. Poco dopo è arrivato il raddoppio su gol di Doku, grazie al quale il City si è aggiudicato i tre punti.