Gualtieri sul derby: "Se ci fosse un Paolo Negro nella Lazio che fa autogol..."

Si avvicina la partita che tutti i tifosi biancocelesti e giallorossi aspettano da inizio campionato: il derby capitolino.

La città è pronta ad accogliere questo match tanto importante quanto difficile da gestire, in grado di far tenere gli occhi di tutti gli appassionati di calcio proprio sulla capitale italiana.

Più i giorni si avvicinano, più i tifosi sono carichi e pronti a tifare la propria squadra e, tra questi, vi è anche il sindaco di Roma - Gualtieri - che, come riporta Adnkronos, non ha usato mezzi termini per dichiarare la sua fede.

Il siparietto

Durante un raduno di Gioventù Nazionale, movimento giovanile del partito Fratelli d'Italia, Roberto Gualtieri è intervenuto e ha dialogato con il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il quale alla domanda: chi vorrebbe vedere fra le fila della Lazio? Ha risposto:

Nessuno.

Le parole di Gualtieri

Di tutta risposta, il Sindaco di Roma ha dichiarato: