Gualtieri sul derby: "Se ci fosse un Paolo Negro nella Lazio che fa autogol..."
Manca poco al derby capitolino e gli animi iniziano a scaldarsi sempre di più. Ecco cosa ha detto il sindaco di Roma, Gualtieri.
Si avvicina la partita che tutti i tifosi biancocelesti e giallorossi aspettano da inizio campionato: il derby capitolino.
La città è pronta ad accogliere questo match tanto importante quanto difficile da gestire, in grado di far tenere gli occhi di tutti gli appassionati di calcio proprio sulla capitale italiana.
Più i giorni si avvicinano, più i tifosi sono carichi e pronti a tifare la propria squadra e, tra questi, vi è anche il sindaco di Roma - Gualtieri - che, come riporta Adnkronos, non ha usato mezzi termini per dichiarare la sua fede.
Il siparietto
Durante un raduno di Gioventù Nazionale, movimento giovanile del partito Fratelli d'Italia, Roberto Gualtieri è intervenuto e ha dialogato con il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il quale alla domanda: chi vorrebbe vedere fra le fila della Lazio? Ha risposto:
Nessuno.
Le parole di Gualtieri
Di tutta risposta, il Sindaco di Roma ha dichiarato:
Ci sono derby famosi, anche con autogol: se ci fosse un Paolo Negro nella Lazio che fa un autogol, non ci offenderemmo...