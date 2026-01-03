Shock Pisacane: il fratello ferito da colpi di pistola

Momenti di paura per l'allenatore del Cagliari Pisacane. lnfatti, il fratello e il padre dell'attuale mister dei sardi, sono stati aggrediti nella notte nel centro di Napoli, tra i Quartieri Spagnoli e via Toledo, nei pressi dell'attività commerciale di famiglia: il 68enne sembrava, inizialmente, fosse stato picchiato ma proprio Fabio Pisacane ha smentito, mentre il 28enne è finito in ospedale con ferite d'arma da fuoco a una gamba; per lui i medici hanno escluso il pericolo di vita. Sull'accaduto sta indagando la Polizia di Stato.

Le parole di Pisacane

Sul proprio profilo Instagram, Fabio Pisacane ha voluto diffondere un messaggio con informazioni e ringraziamenti. Le sue parole di seguito:

Come riportato da diversi organi di stampa, questa notte mio fratello Gianluca è rimasto coinvolto in un'aggressione, rimanendo ferito da alcuni colpi di arma da fuoco. Stava rientrando a casa, aveva appena chiuso il locale di famiglia ai Quartieri Spagnoli dopo un'altra giornata di lavoro. Volevo intanto rassicurare tutti sulle sue condizioni: non è in pericolo di vita, ha riportato delle ferite alla gamba, sta bene compatibilmente all'esperienza che ha vissuto. Tanto spavento, ovviamente: per lui, per tutta la nostra famiglia. Non volevano dirmelo per non farmi preoccupare, ho saputo solo questo pomeriggio. Mio padre, a differenza di quanto scritto, non è stato aggredito. In queste ore ho ricevuto tanti messaggi e telefonate, ringrazio davvero tutti per la solidarietà e l'affetto.

L'attività della famiglia Pisacane

La famiglia Pisacane da alcuni anni gestisce un bar ai Quartieri Spagnoli, Pisadog 19, divenuto luogo di ritrovo ogni sera di centinaia di giovani provenienti da ogni parte del mondo. Dalle prime indagini condotte dalla Squadra Mobile di Napoli non si tratterebbe di una rapina, tuttavia non è da escludere che gli aggressori mirassero all'incasso della serata.