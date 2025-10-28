Furia Pratelli dopo Lazio-Juventus: "Società da salvezza con l'esonero di Tudor. Ora Spalletti"

Lunedì nero a Vinovo dopo che i bianconeri sono rientrati dalla sconfitta incassata per mano della Lazio di Sarri. A parlare in esclusiva ai microfoni di LazioPress è il famoso comico ed imitatore David Pratelli, noto tifoso juventino che dopo poco più di 24 ore dal fischio finale del match Lazio-Juventus, esterna tutta la sua rabbia e la sua delusione per quello che sta accadendo nel mondo della vecchia signora. La responsabilità principale, secondo l'attore, ricade sulla società, sulla gestione e sulle decisioni, su tutte quella di arrivare all'esonero di Igor Tudor. Adesso la Juventus deve pensare al nuovo allenatore ed i nomi in pole sembrano essere tre: Palladino, Mancini e Spalletti.

Un'analisi sulla partita dei bianconeri contro la Lazio…

Il primo pensiero è quello di una squadra che non riesce a pareggiare dopo essere andata sotto ad inizio gara, questo ridimensiona un pò l'intera rosa. Ho l'impressione che quando quattro giocatori non girano ne risenta tutto il gruppo in campo e questo conferma le ultime campagne acquisti molto discutibili.

Tudor ad un passo dall'esonero. Il tuo pensiero e ora cosa ti aspetti?

Decisione ridicola di una società che dimostra totale confusione. Dei profili emersi per sostituire Tudor, a questo punto prenderei l'esperienza di Spalletti, chi se ne importa del tatuaggio del Napoli, sono professionisti e sono certo che venendo alla Juventus potrà fare quello che Conte sta facendo al Napoli.

Ieri sera disastro arbitrale tra rigore non dato su Conceicao ed espulsione per Mc Kennie. Cosa ne pensi?

Rigore veramente netto su Conceicao, senza alcuna interpretazione possibile, ma nessuno ha gridato allo scandalo. Mi sembra chiaro che trattandosi di Juve gli episodi arbitrali passino sempre in secondo piano. Mi immagino se tutto questo fosse accaduto al contrario con la Juventus in vantaggio per 1-0…

Ti troviamo deluso ed arrabbiato. Il tuo messaggio per la società bianconera.

Con l'esonero di Tudor la Juventus ha mostrato un comportamento tipico di una società che lotta per la salvezza, stando alle ultime stagioni siamo diventati come il Palermo di Zamparini o l'Inter di Moratti degli anni 90 o ancora il Genoa di Preziosi o il Livorno di Spinelli, tutti presidenti mangia allenatori che alla fine non hanno mai vinto nulla. Boniperti si starà voltando nella tomba. Nella storia della Juventus non è mai esistito esonerare un tecnico a stagione in corso perchè la Juve ha da sempre dato esempio di forza e tutela verso il proprio mister. E' accaduto il contrario solo quando le società risultavano deboli con squadre deboli, allora si esonerava a stagione in corso. Non bisogna dimenticare cosa fecero a Ranieri ed infatti quella dirigenza non fece assolutamente una bella figura. Oggi purtroppo la storia si sta ripetendo. La Juventus in questi ultimi anni sta dimostrando di essere: società debole, squadra debole, allenatore lasciato solo e proprietà latitante.