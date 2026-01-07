Affare fatto: Guendouzi lascia la Lazio

La Lazio ha definito l’accordo con il Fenerbahce per la cessione di Matteo Guendouzi, chiudendo un’operazione complessiva da 28 milioni di euro più 2 di bonus.

Dopo i contatti intensi delle ultime ore, è arrivata la conferma definitiva: il centrocampista francese è pronto a iniziare una nuova esperienza in Turchia.

Il club biancoceleste e la società di Istanbul, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, hanno trovato l’intesa finale dopo che la Lazio aveva chiesto un rilancio economico per il cartellino del giocatore. La base dell’operazione resta quella concordata, con bonus legati a obiettivi sportivi.

Secondo gli accordi, Guendouzi raggiungerà Istanbul subito dopo la gara contro il Verona, in programma domenica 11 gennaio.

Con 85 presenze ufficiali e 5 reti segnate, il centrocampista saluta la Lazio per indossare la maglia del Fenerbahce.