Lazio, Taty: “Aspettiamo tutto l’anno il derby, non c’è mai un favorito. In campo a volte…”

A pochi giorni dal derby della Capitale, l’adrenalina inizia a salire a Formello. Tra i protagonisti più attesi, sponda Lazio, c’è Valentín "Taty" Castellanos, che ha già dimostrato di avere il carattere giusto per affrontare sfide dal sapore speciale. In un’intervista esclusiva a Radio Serie A, l’attaccante argentino racconta cosa significa per lui scendere in campo contro la Roma, tra emozione, tensione e la consapevolezza che ogni pallone può essere decisivo.

Coreografia, scenografia derby - Depositphotos

Le parole del Taty

Che cosa pensa di questa partita e di quello che rappresenta?

Sono partite speciali, aspettiamo tutto l’anno per poter giocare gare come queste, che sono imprevedibili. Non importa da che posizione in classifica vieni: nel derby non c’è un favorito, devi essere sempre concentrato al 100%. È uno dei derby più difficili e sentiti di tutta Europa, durante la settimana si sente la tensione in tutta la città.

Qual è il vostro approccio alla sfida?

Alla Lazio, sia in campo che fuori con i nostri tifosi, vogliamo rappresentare il club nel miglior modo possibile e onorare la nostra storia nel derby. È un bellissimo momento per la città.

Come mai non sempre risulta essere una gara bellissima?