Lazio, Taty: “Aspettiamo tutto l’anno il derby, non c’è mai un favorito. In campo a volte…”
Le parole di Castellanos, in un’intervista a Radio Serie A, sul derby di Roma che si disputerà domani
A pochi giorni dal derby della Capitale, l’adrenalina inizia a salire a Formello. Tra i protagonisti più attesi, sponda Lazio, c’è Valentín "Taty" Castellanos, che ha già dimostrato di avere il carattere giusto per affrontare sfide dal sapore speciale. In un’intervista esclusiva a Radio Serie A, l’attaccante argentino racconta cosa significa per lui scendere in campo contro la Roma, tra emozione, tensione e la consapevolezza che ogni pallone può essere decisivo.
Le parole del Taty
Che cosa pensa di questa partita e di quello che rappresenta?
Sono partite speciali, aspettiamo tutto l’anno per poter giocare gare come queste, che sono imprevedibili. Non importa da che posizione in classifica vieni: nel derby non c’è un favorito, devi essere sempre concentrato al 100%. È uno dei derby più difficili e sentiti di tutta Europa, durante la settimana si sente la tensione in tutta la città.
Qual è il vostro approccio alla sfida?
Alla Lazio, sia in campo che fuori con i nostri tifosi, vogliamo rappresentare il club nel miglior modo possibile e onorare la nostra storia nel derby. È un bellissimo momento per la città.
Come mai non sempre risulta essere una gara bellissima?
In campo a volte non è un bellissimo spettacolo, perché tutti hanno paura di sbagliare, ma se ci assumiamo le nostre responsabilità e lavoriamo duro saremo pronti alla sfida. Speriamo di portare a casa una vittoria e dare gioia ai nostri tifosi.