Esclusiva | Enzo Salvi racconta: "Il derby è una partita a sé. Si gioca sull'orgoglio..."

Nato a Roma, il 16 agosto 1963, Enzo Salvi è un attore, comico e cabarettista italiano. E' conosciuto grazie alla sua capacità di immedesimarsi in ogni personaggio che interpreta. Tra i film più importanti in cui ha partecipato, ricordiamo Vacanze di Natale 2000, Natale sul Nilo, Le Barzellette, Il ritorno del Monnezza…

Non ha mai nascosto la sua fede calcistica che, come ci ha raccontato, è nata anche grazie ad un incontro speciale durante uno dei suoi primi spettacoli a teatro. In vista del derby di domenica, lo abbiamo intervistato e, con grande professionalità, ha spiegato cosa significa per lui la stracittadina romana… Ma non solo: ecco le sue parole.

Roma-Lazio, 4-1 del 21 novembre 1999. Una netta vittoria per la Roma che ha segnato un momento importante nella storia della rivalità. Perché? Mi è andata via la voce… ricordo ancora l’entusiasmo, l’esultanza di Totti e del Presidente Sensi… Oltre che del mio amico Del Vecchio e Montella!

Deve sapere che nasco da una famiglia di laziali, mio padre e mio fratello… Io non ero interessato a nessuna squadra anche se mi piaceva il calcio. Poi ho avuto la fortuna di conoscere ad uno dei miei primi spettacoli il capitano della Roma, Francesco Totti.

Pensi che l’anno dello scudetto ero in scena al Teatro Olimpico con il mio spettacolo, record incassi, Fiumi di Forfora. Salì sul palco insieme a Carlo Verdone e Carlo Zampa, che presentò tutta la compagnia stile Olimpico… un’emozione indescrivibile che non dimenticherò mai. Da lì è nata una profonda amicizia sia con lui che la sua famiglia e la mia vita è diventata giallorossa!



Pensi che quando ho conosciuto mia moglie, lei gestiva un salone di Parrucchiere a Via Vetulonia (dove è cresciuto Totti) e mi raccontava che faceva i capelli alla mamma di Francesco, la mitica Fiorella, mentre lui tirava i primi calci al pallone da piccolo. Ho una profonda amicizia sia con la mamma che con il Mitico Enzo detto “Lo Sceriffo“ che purtroppo ci ha lasciato tropo presto.