La risposta di Allegri alle dichiarazioni di Spalletti: "Non dobbiamo pensare troppo, ma fare"

Dopo le dichiarazioni di Luciano Spalletti riguardo la lotta scudetto, Massimiliano Allegri, mister rossonero, ha deciso di replicare.

Ecco cosa ha detto in conferenza stampa, come riportato su Instagram di Cronache di Spogliatoio.

Le parole di Spalletti? Gli faccio un grande in bocca al lupo. Ma le favorite per lo Scudetto sono Inter e Napoli. Non dobbiamo pensare troppo, ma fare.

A livello di rosa le favorite sono Inter e Napoli, prerò c'è un gruppo di squadre che lottano per i primi quattro posti: noi (il Milan) ; la Juventus; la Roma; l'Atalanta; la Lazio; Bologna e Como.

Noi non dobbiamo mai perdere di vista l'obiettivo principale, cioè tornare a giocare la Champions.

Bisogna far fatica, sudare. Non dobbiamo deprimerci per due pareggi, ma avere equilibrio e continuità perché se vinci risali in classifica.

Domani è un altro paso in avanti da fare per arrivare a marzo nelle migliori condizioni. Non dobbiamo nemmeno pensare troppo, ma fare.