Marcolin: "Il tifo è il 12° uomo, senza è difficile. Maldini? Passano tutti la palla a lui"

Dario Marcolin, ex centrocampista del club biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per esprimersi riguardo gli ultimi avvenimenti nel mondo Lazio.

Il commento di Dario Marcolin a Radio Laziale

Lazio-Atalanta

La Lazio ha fatto un buon primo tempo, l'Atalanta ha fatto un tiro su rigore e la Lazio ha sprecato tante occasioni. Ho visto una Lazio migliore anche in fase offensiva, che e migliorata da quando e arrivato Maldini.

Taylor

É un giocatore che arriva dalla squadra olandese, che ha un livello tecnico-tattico importante, sta prendendo confidenza e mi piace sempre di più. Il gol che ha fatto gli ha permesso di inserirsi nei meccanismi della Lazio. Ha stupito, é ordinato e pulito e sta crescendo.

Maldini

É l'unico che fa qualcosa lì davanti, i giocatori danno tutti la palla a lui. I compagni hanno individuato in lui quello che può fare qualcosa di più. La definizione di Maldini viene fuori da questo, loro lo cercano e si fidano di lui per fare qualcosa. Eravamo abituati senza centravanti, Maldini rischia la giocata.

Lo stadio vuoto

Giocare con lo stadio vuoto é brutto, siamo tornati ai tempi del Covid. Il tifo che spinge é il 12° uomo in campo, serve l'adrenalina che trasmette, é fondamentale. É strano per i giocatori e loro hanno fatto fin troppo bene. La Lazio ha sprecato tre palle nitide contro l'Atalanta.

La semifinale tra Lazio e Atalanta

Non ho visto grandi differenze tra le due squadre, quella prestazione mette in grande difficoltà l'Atalanta. La partita é cambiata dopo il rigore, che é stato un imprevisto. Ti ha fatto più la male la Juventus che è finita 2-2. Se l'Atalanta sarà più forte? Il valore dei giocatori lo conosci e lo capisci, potrebbe essere una squadra più stanca. Il problema è che giochi prima qua e poi in trasferta, devi fare la partita in casa. Per tentare di centrare l'Europa la lazio deve arrivare almeno in finale. L'Atalanta farà una partita più attenta qui, non mi aspetto una squadra che presserà alto dall'inizio.

Il reparto offensivo

Dopo il mercato la Lazio ha iniziato a segnare, Isaksen così non lo abbiamo mai visto e Maldini aiuta tanto. La Lazio fa meglio con le squadre che fanno la partita, che aprono gli spazi.

Inter-Juventus