Oddi sul ko con l’Atalanta: “Fa male perdere così, ma lo stadio vuoto pesa”

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Giancarlo Oddi ha commentato la sconfitta della Lazio all’Olimpico contro l’Atalanta, soffermandosi soprattutto sul clima sugli spalti.

La Lazio è una squadra viva, anche se la partita con l’Atalanta mi ha deluso. Forse stanno un po’ patendo l’assenza dei tifosi. È molto brutto vedere lo stadio Olimpico vuoto, mi auguro che i tifosi possano tornare. Mi auguro che anche il presidente faccia dei passi per questo. La gente mette i soldi, fa i debiti per andare allo stadio, sta rinunciando, è arrivato il momento di risolvere la questione.