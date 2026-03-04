La moviola di Lazio-Atalanta: Manganiello gestisce in parte

Termina 2-2 tra Lazio e Atalanta il primo round della semifinale di Coppa Italia, le due squadre si giocheranno tutto a Bergamo tra poco più di un mese.

La moviola di Lazio-Atalanta

All'8° minuto l'Atalanta trova la via del gol grazie al cross di Zappacosta per Krstovic. Manganiello dopo il silent-check annuncia allo stadio che il numero 77 è partito in posizione di fuorigioco e annulla pertanto la rete. Al 23' arriva la prima sanzione del match ai danni di De Roon per un fallo su Zaccagni, che lo aveva dribblato vicino al cerchio di centrocampo. Al 34' clamorosa svista di guardalinee e arbitro, che non vedono un plateale calcio d'angolo per la Lazio con Maldini che era stato bravo a far carambolare la palla su Hien.

Nella seconda frazione, precisamente al 66', ad essere ammoniti sono i due allenatori, Sarri e Palladino, per proteste in seguito ad un colpo fortuito al volto subito da Zaccagni da parte di Kossounou. Gli animi si accendono e a farne le spese sono i due tecnici. Al 69' Zaccagni è bravo a superare in velocità Pasalic a centrocampo, che non può far altro che stenderlo prendendosi il giallo di Manganiello. L'ultimo giallo del match è all'indirizzo di Hien per un netto fallo tattico su Tavares.

Il voto all'arbitro

Voto: 6

Qualche svista nei due tempi, nel complesso porta a casa una partita che non entra mai su binari agonistici pericolosi.