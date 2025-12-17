Ricorso Lazio per la squalifica di Basic: Sarri riparte ancora dall’emergenza

Emergenza continua: la Lazio si compatta

Tanto per cambiare si riparte dall’emergenza. Sarri ormai ci ha preso confidenza, ribadendolo anche dopo la storica vittoria di Parma: «Se siamo in 11 va bene, altrimenti iniziamo in 10». Può sembrare una battuta leggera, ma rappresenta il mantra di una Lazio che in questa stagione 2025-26 non ha mai iniziato una gara ufficiale con l’organico al completo, trasformando anche questa condizione da alibi a risorsa. È proprio ciò che pretende il Comandante, rientrato ieri a Formello per allenare i suoi “ragazzi” dopo due giorni di riposo premio e la cena di Natale. Il successo del Tardini ha dato nuova linfa all’entusiasmo generale, ma senza esagerare. Per questo Sarri ha iniziato immediatamente a lavorare in vista della Cremonese, studiando strategie e alternative utili per sopportare il peso delle sette assenze tra infortuni, convocazioni in Coppa d’Africa e squalifiche.

Squalifica Basic e ricorso del club: la situazione

In questo senso, il comunicato diffuso ieri pomeriggio dal Giudice Sportivo ha confermato che Zaccagni salterà la gara di sabato, mentre Basic ha chiuso in anticipo il 2025 ricevendo due giornate di stop, la sanzione minima per condotta violenta, con l’aggiunta di una multa da 10mila euro. Niente sfide contro Cremonese e Udinese, con rientro previsto contro il Napoli, salvo accoglimento del ricorso che la Lazio presenterà da Formello, secondo quanto riportato da Il Messaggero, per provare a ottenere lo sconto di una giornata per il centrocampista croato, ormai imprescindibile nello scacchiere di Sarri.

Resta il fatto che Mau, senza Dia e Dele-Bashiru impegnati con le rispettive Nazionali, senza i lungodegenti Rovella e Gigot (fuori lista e ancora in Francia) e senza Isaksen, alle prese con una lieve lesione all’adduttore sinistro, sabato dovrà ancora una volta fare di necessità virtù, ma non stravolgerà ulteriormente il sistema di gioco come accaduto a Marassi. Da quel 3-0 contro il Genoa, infatti, la sua Lazio ha iniziato a cambiare pelle e, una volta trovati gli automatismi con il 4-3-3, il Comandante non ha alcuna intenzione di metterli da parte.