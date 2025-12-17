Ecco le alternative per il centrocampo della Lazio
Samardzic e Brescianini: le a
Guendouzi - Fraioli
Samardzic e Brescianini: le alternative per il centrocampo biancoceleste
C’è un’apertura della dirigenza della Lazio sul 23enne Samardzic, anche se appare più agevole arrivare a un altro centrocampista da tempo apprezzato da Fabiani, finito ai margini a Bergamo: il 25enne Marco Brescianini, valutato a cifre inferiori. Per Fabbian il Bologna continua a chiedere molto. In attacco, come riportato da Il Messaggero, il primo nome per Sarri resta Raspadori, ma il club ha scelto di blindare a Formello Noslin, rendendo l’eventuale arrivo di Giacomo subordinato alla cessione di Castellanos (in società si attende una proposta del West Ham da 25–30 milioni), nonostante l’Atletico Madrid stia valutando il prestito.