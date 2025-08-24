Fiocco rosa in casa Lazio: è nata Venere, primogenita del centrocampista Nicolò Rovella

Oggi, 24 agosto 2025, una notizia che ha già illuminato il cuore dei tifosi biancocelesti: è nata Venere, la primogenita del centrocampista della Lazio, Nicolò Rovella, e della sua compagna, Diletta Perifano.

Una bella notizia per Rovella prima dell’esordio a Como

È stato lo stesso centrocampista a condividere la splendida immagine direttamente dall’ospedale: la coppia, raggiante e felice, posa con la piccola tra le braccia, regalando a tutti un momento di tenerezza che trascende il campo. Per Rovella, classe 2001, questa giornata assume un significato speciale: mentre l’attenzione di tutti è concentrata sul debutto in campionato della Lazio, lui vive già la sua personale vittoria più grande, fatta di emozione, amore e nuovi inizi. Per Rovella si apre così un capitolo tutto nuovo, personale e familiare, che si intreccia con la sua avventura professionale. Dopo aver mosso i primi passi nel Genoa, essere stato acquistato dalla Juventus e aver maturato esperienza al Monza, Nicolò è approdato lo scorso anno alla Lazio, pronto a mettersi in gioco in un club ambizioso e in una piazza passionale. Ora, oltre all’impegno sul campo, lo attende la splendida responsabilità di essere padre.

La foto