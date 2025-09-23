Women's Cup | Roma-Lazio, le formazioni ufficiali: Visentin dal 1'

Archiviato il derby capitolino maschile valido per la quarta giornata di Serie A, è già tempo di un nuovo incrocio tra Lazio e Roma. A soli due giorni di distanza, questa sera alle ore 20:30 andrà in scena il derby femminile tra Lazio Women e Roma Femminile.

Le due formazioni arrivano all’appuntamento da protagoniste assolute: sono infatti le uniche squadre ad aver concluso la fase a gironi della Women's Cup a punteggio pieno. Oltre al prestigio del derby, in palio c’è l’accesso alla finale del torneo, che rende la sfida ancora più carica di significato.

A pochi istanti dal fischio d'inizio al 'Menti' di Castellamare di Stabia, i tecnici di Roma e Lazio hanno ufficialmente diramato il derby per la semifinale della Women's Cup.

Le undici titolari della Roma

ROMA (4-3-3): Lukasova; Di Guglielmo, Heatley, Van Diemen, Veje; Greggi, Rieke, Giugliano; Haavi, Corelli, Pilgrim.A disposizione: Valdezate, Viens, Kuhl, Dragoni, Oladipo, Pante, Pandini, Bergamaschi, Baldi, Babajide, Galli, Klobucarevic. Allenatore: Luca Rossettini

Le formazioni ufficiali di Grassadonia

LAZIO (3-4-1-2): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D`Auria; Cafferata, Vernis, Simonetti, Oliviero; Le Bihan; Visentin, Piemonte. A disposizione: Karresmaa, Mesjasz, Martin, Castiello, Monnecchi, Ashworth-Clifford, Gregori. Allenatore: Gianluca Grassadonia