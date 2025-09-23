Women's Cup, Roma-Lazio: dove vedere il match in tv e streaming

Dopo una fase a gironi intensa e combattuta, la Lazio Women è approdata nella Final Four della Women's Cup insieme a Roma, Juventus e Inter. Le biancocelesti, insieme a giallorosse e nerazzurre, hanno chiuso al primo posto i rispettivi gruppi, mentre la Juventus ha strappato il pass come miglior seconda.

Il sorteggio ha delineato un doppio confronto di altissimo livello: questa sera, alle ore 20:30, andrà in scena Lazio-Roma, mentre domani, alle 18:30, sarà il turno del derby d’Italia tra Juventus e Inter. Teatro della prima semifinale sarà lo stadio "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia, che ospiterà un derby sentitissimo non solo per la rivalità cittadina, ma anche per la posta in palio: l'accesso alla finale della Women's Cup.

Le ragazze di mister Grassadonia hanno affrontato la fase a gironi con grande determinazione, dimostrando grinta e ambizione fin dalle prime uscite stagionali. Dopo la promozione ottenuta nella scorsa stagione, la Lazio Women è ora pronta a misurarsi con le big del calcio italiano, e lo farà mettendo in campo spirito di squadra, carattere e fame di vittoria.

I precedenti

L’ultimo incrocio tra le due squadre risale al novembre scorso, con la Roma vittoriosa per 2-1 nella gara di ritorno al "Tre Fontane". All’andata, invece, le due formazioni si erano già sfidate in occasione della prima giornata della Serie A Femminile 2024/2025: in quell’occasione, al "Mirko Fersini" di Formello, era finita 2-2. Le reti erano state firmate da Giacinti (12’) e Le Bihan (44’) per la Roma, mentre per la Lazio erano andate a segno Castiello (59’) e poi, nei minuti di recupero, Linari aveva fissato il punteggio sul definitivo pareggio.

Dove vedere la partita

La semifinale tra Lazio Women e Roma Femminile sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.