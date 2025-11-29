Milan-Lazio, la probabile formazione: ballottaggio Tavares-Pellegrini, Dia in pole sul Taty

Manca sempre meno alla 13° giornata di Serie A, dove la Lazio sarà ospitata dal Milan a San Siro alle ore 20:45 di questo sabato sera. Sia Milan che Lazio sono reduci diversi infortuni che hanno senza dubbio complicato i piani dei rispettivi tecnici.

I rossoneri dovranno misurarsi con l'indisponibilità di Pulisic, out per l’incontro contro il biancocelesti per risentimento muscolare. Allegri sarà obbligato ad affiancare a Leao Nkunku per completare la coppia d’attacco titolare. Mentre sugli esterni dovrebbe essere confermato Saelemaekers, recuperato dal problema alla schiena.

Sul fronte Lazio, Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Cataldi, a cui dovrebbe subentrare Vecino, unica novità nell’11 titolare biancoceleste. Nonostante il ritorno tra i convocati di Castellanos, Dia resta il favorito a completare il tridente offensivo, mentre nel reparto arretrato è ballottaggio tra Luca Pellegrini e Nuno Tavares a sinistra, anche se attualmente il terzino romano resta in vantaggio.

La probabile formazione del Milan

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. Allenatore: Massimiliano Allegri.

La probabile formazione della Lazio

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri