Lazio-Napoli: la dura analisi di Pedullà dopo la sconfitta dei biancocelesti

Alfredo Pedullà ha commentato duramente la sconfitta dei biancocelesti nella gara Lazio-Napoli, ecco le sue parole

Michelle De Angelis
Lazio, Napoli
Lazio, Napoli - Fraioli

L'analisi di Alfredo Pedullà sulla piattaforma social X

Napoli perfetto nel primo tempo rispetto a una Lazio che, dopo 6 mesi di mercato bloccato, ha inaugurato la sessione invernale con le cessioni.

