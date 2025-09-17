Lazio verso il derby, in dubbio Rovella e Taty, out Lazzari: il punto sugli infortunati

Mancano ormai pochi giorni al derby e proprio oggi scatta il piano della Lazio: subito doppia seduta dopo il lunedì scarico le 24 ore di riposo concesse ieri. Un allenamento in cui la rosa divisa per reparti dovrà dare il meglio fino a sabato, giorno del ritiro del centro sportivo di Formello. Aldilà di ogni programma odierno, Sarri arriverà a ridosso della sfida per capire se avrà a disposizione, e in quali condizioni, due giocatori importanti: Rovella e Taty (entrambi usciti acciaccati dalla trasferta di Reggio Emilia).

Nodo Rovella e Taty

Il centrocampista è stato sostituito nel primo tempo dell’ultimo match a causa di una sofferenza pubica. Il suo avvicinamento alla gara, di rientro dalla Nazionale, era stato complicato da un affaticamento muscolare motivo per cui il cambio è diventato una necessità (visto anche il rischio di un secondo cartellino giallo dopo che il primo era già stato dato per proteste). Per quanto riguarda il Taty, l’argentino ha resistito in campo un’ora, prima di essere sostituito dal compagno Dia. Il senegalese, come Cataldi, spera in una chance che dipende esclusivamente dalle condizioni del compagno che lo ha ormai superato, per adesso, nelle gerarchie dell’organico. Castellanos e Rovella verranno gestiti e non caricheranno al massimo oggi. Da Formello arrivano continuamente rassicurazioni sulla loro presenza per domenica, ma le valutazioni saranno quotidiane.

Rovella - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Altre informazioni dall’infermeria

Come riporta Il Corriere dello Sport, dall’infermeria abbiamo altre informazioni utili circa altri giocatori: Vecino non è pronto, il centrocampista ha risolto clinicamente l’infortunio al flessore, ma le sue sensazioni rimangono negative e non si sente pronto a tornare definitivamente in campo per evitare una nuova ricaduta fisica. Sarri lo ha spiegato sabato in conferenza e lunedì nell’intervista ai canali ufficiali. gli esami strumentali gli hanno dato il via libera, ma il classe 1991 sente ancora fastidio: per questo bisognerà attendere per il suo rientro, ogni giorno può essere quello buono anche se si passa per la prova del campo. Di sicuro sarà assente Lazzari, bloccato da una piccola lesione al soleo. Inizialmente lo staff medico biancoceleste aveva parlato di un affaticamento, il muscolo delicato terrà fuori il terzino per almeno altri 15 giorni. Per Patric solita situazione, ma il difensore, fermo da inizio preparazione, dovrebbe aggregarsi tra sabato e l’inizio della prossima settimana.