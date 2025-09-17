Lazio-Roma, torna l’uomo derby: Zaccagni guida la squadra verso il match più atteso

In vista della stracittadina, partito più importante dell’anno, servirà un elemento di maggior classe, un uomo derby, un simbolo, un capitano, un calciatore come Mattia Zaccagni. L’attaccante è uno dei leader del gruppo, non soltanto perché è il numero 10 e porta la fascia il braccio, ma anche perché è anche colui che decide le partite e, con le statistiche alla mano, possiamo dire sia anche il giocatore che, nell’attuale Lazio, ha segnato più volte nel derby.

La Lazio si affida a Zaccagni: il suo passato con i derby

Nella rosa attuale, è proprio Zaccagni ogni giocatore che ha segnato di più nei derby: due le sue marcature contro la Roma nelle cinque stracittadine giocate. Tutte e due decisive, peraltro, perché hanno sentito alla Lazio di imporsi per 1-0 in entrambe le occasioni. La prima nel match di campionato del 19 marzo 2023, la seconda in quello di Coppa Italia del 10 gennaio 2024. Due reti che sono arrivate, in entrambi i casi, con Maurizio Sarri in panchina e che, oltre al successo nella gara singola, hanno significato qualcosa di ulteriore: nel primo caso una doppietta di successo in campionato (la Lazio aveva vinto anche la gara di andata) e nel secondo la qualificazione alle semifinale di Coppa Italia.

Caccia al tris per Zac

Come riporta La Gazzetta dello Sport, quelli di Zaccagni sono stati goal pesantissime e il giocatore adesso intendo replicare. D’altronde, non ci stanca mai di segnare e soprattutto contro la Roma, in un clima pesante e complicato. Dopo un lungo periodo di digiuno (l’ultima rete dell’attaccante di saliva al 2 marzo scorso) Zaccagni si è sbloccato il 31 agosto, contro il Verona, sua ex squadra. Adesso si ritorna casa sfida: lasciando alle spalle la prestazione contro il Sassuolo, Zaccagni spera che il bis dei suoi goal, quest’anno, arrivi proprio contro la Roma. Zaccagni ha capito fin dal primo momento a Roma che questa è la partita più importante dell’anno. Proprio nella sua prima stagione in biancoceleste, Zac dovette saltare entrambi i derby perché all’andata era infortunato e al ritorno squalificato. Per il resto, poi ha giocato tutte le sfide successive tranne le due del campionato 2023-2024, infortunato sia all’andata che al ritorno. Il bilancio complessivo delle cinque stracittadine disputate è più che l’uso indietro: tre vittorie - due delle quali con la sua firma - un pareggio e una sconfitta. Aldilà dei risultati, le prestazioni Zaccagna sono sempre state positive, a conferma che lui con il derby ha decisamente un buon feeling. Sarri si augura che le ribadisca domenica perché il periodo per la Lazio non è dei più felici e, anche per questo, la sfida con la Roma non può essere sbagliata.