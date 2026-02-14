Sarri in conferenza: "Contento della prestazione. Rispetto la decisione dei tifosi…"

L'intervento dalla Sala Stampa dello Stadio Olimpico del tecnico biancoceleste al termine della sfida contro l'Atalanta. Di seguito le parole di mister Sarri.

L'Atalanta anche in Coppa Italia ha fatto 3 tiri e ha vinto 3-0. Io della prestazione son contento, ho visto una squadra creare e giocare, è strano a dirsi ma concedere anche molto poco. Non si può uscire con delusione da questa partita perché la squadra ha giocato un buon calcio, ma nemmeno da quello mentale perchè la squadra ha giocato fino al 90' con convinzione. Poteva starci il rigore per noi a inizio secondo tempo come il loro. La deviazione di Kolasinac è di piatto e può essere considerata una giocata.

Tavares e Noslin

A livello di scelte ogni tanto sbagliano, hanno grandi doti e a volte però fanno scelte discutibili. probabilmente è il motivo per cui son qui, Nuno se avesse più razionalità nel modo di giocare avrebbe grandi doti. Ha perso una palla nella metà campo avversaria non nella nostra, può succedere. A livello personale quando porta palla dentro al campo non mi piace molto soprattutto contro questo tipo di squadra, è meglio perdere palla sull'esterno.

Tifosi

Marusic ha chiesto di tornare a nome di tutta la squadra. A noi farebbe un piacere immenso, ma lo considero un atto d'amore perchè se la gente venisse allo stadio solo per abitudine non prenderebbe queste decisioni. Il nostro popolo non è nemmeno così esigente da chiedere di vincerle tutte, ma vuole essere competitivo. Senza amore non avrebbero fatto questa scelta. Ho grande rispetto per le decisioni delle persone, se sono arrivate a queste decisione io la rispetto, se decidono di tornare poi sono il più contento di tutti.

Obiettivi

La squadra se continua ad avere la mentalità di stasera lotterà tutte le partite della stagione. In questo finale di stagione se garantiscono questa mentalità avremo qualcosa per il futuro, se mollano invece no. La Lazio dell'ultimo mese è qualcosa di più di una squadra da metà classifica, questa settimana lo abbiamo dimostrato. Se una squadra regge tre partite in sei giorni con questa intensità vuol dire che è squadra.

Ratkov

Io non lo conoscevo, però va bene lo stesso. Dall'impressione che ho durante gli allenamenti l'esterno non lo può fare, ma può essere che la mia sensazione sia sbagliata dettata da una conoscenza di breve periodo.

Gila come sta?

