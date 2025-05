Lazio, infortuni fino alla fine: con lo stiramento di Lazzari sono 23 gli stop della squadra

Stasera Lazio e Inter sposeranno la 37ª giornata di Serie A sfidandosi a San Siro: sarà una partita ricca di emozioni e soprattutto carica di ambizione. Da una parte, i biancocelesti aspirano alla qualificazione in Champions o ad un piazzamento nell’Europa che conta; dall’altra, i nerazzurri dell’ex Simoni Inzaghi aspirano allo scudetto, contendendosi il tricolore con il Napoli di Conte.

Le condizioni di Lazzari

L’incubo infortuni continua a perseguitare la Lazio anche in questo finale di stagione: come riporta il quotidiano Il Messaggero Baroni non potrà raccontare sul terzino Lazzari a causa di una lieve lesione al flessore della coscia sinistra. Il giocatore era da poco rientrato da un infortunio al polpaccio destro rimediato durante il mezzo contro il Genoa: adesso, il nuovo fastidio muscolare porta il conto personale a 4 (non considerando lo infortunio al ginocchio) e 23 in totale per la Lazio quest’anno. Lazzari, d’altronde, è al secondo posto della classifica dei biancocelesti bersagliati dalle lesioni, superato soltanto da Tavares, fermato sette volte e di rientro dall’ennesimo infortunio all’adduttore sinistro nato da una forzatura dei tempi di oltre una settimana.

Gli infortuni di quest’anno

Oltre a Lazzari e Tavares, anche Vecino è stato costretto ad una lungo stop quest’anno. Ha pesato particolarmente anche l’assenza di Castellanos fra metà febbraio per una lesione all’adduttore (rimediata il 15 febbraio scorso durante il match contro il Napoli) e metà aprile e subito dopo un altro al polpaccio, pure in questo caso nato dalla fretta rispetto alla tabella di marcia. Si sono fermati almeno una volta per problemi muscolari anche Hysaj per uno strappo; Pedro e Gila per una lesione; Romagnoli, Pellegrini, Rovella e Zaccagni per un affaticamento. Non è andata bene nemmeno con le caviglie viste gli stop di Dia, Noslin, Dele-Bashiru e soprattutto Patric, addirittura costretto ad operarsi chiudendo anzitempo la stagione: un lungo viavai in infermeria che, molto probabilmente, incide sulla corsa al quarto posto.