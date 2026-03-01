La Moviola di Torino-Lazio: Abisso gestisce una gara tranquilla

La sfida tra Torino e Lazio, chiusa sul 2-0 per i granata, è stata caratterizzata da una direzione arbitrale nel complesso lineare, ma non priva di episodi da analizzare. Il direttore di gara Abisso ha scelto un metro piuttosto permissivo, intervenendo poco sul piano disciplinare e lasciando correre in diverse situazioni di contatto.

I gol: tutto regolare

Nessun dubbio sulle reti che hanno deciso la partita.

Al 21’ Simeone porta avanti il Torino partendo in posizione regolare sul filo del fuorigioco, superando Pellegrini prima di battere Provedel. Corretta la convalida dopo il check del VAR.

Al 53’ Zapata firma il raddoppio con un colpo di testa su cross di Obrador: anche in questo caso non emergono irregolarità, azione pulita e gol valido.

Gli episodi nel primo tempo

Al 7’ la Lazio protesta per un presunto fallo di mano di Obrador in area. Dalle immagini il braccio sembra in posizione congrua al movimento: decisione di lasciar proseguire condivisibile.

Più discutibile, invece, il fuorigioco fischiato a Zaccagni al 17’. Sull’imbucata di Pellegrini, il capitano biancoceleste pare scattare in posizione regolare: segnalazione frettolosa che ha interrotto un’azione potenzialmente pericolosa.

Sul piano disciplinare, al 28’ Lazaro atterra Zaccagni: fallo evidente, ma Abisso opta solo per la punizione senza estrarre il cartellino. Una scelta coerente con il metro adottato, ma che poteva essere sanzionata con maggiore severità.

Ripresa e gestione dei cartellini



Nel secondo tempo l’arbitro continua sulla linea della gestione morbida. Corretta la valutazione al 72’, quando Zaccagni cade in area nel contrasto con Ismajli: il contatto è leggero e non tale da giustificare un rigore.

Giusto, invece, il giallo a Vlasic al 79’ per intervento pericoloso su Provstgaard.

Qualche perplessità nel finale: all’88’ Casadei interviene in ritardo su Taylor, ma Abisso non estrae il cartellino; al 90’+3 manca un’ammonizione a Lazaro per trattenuta evidente su Nuno Tavares in ripartenza. Poco dopo arriva invece il primo giallo per la Lazio, proprio a Nuno Tavares per un fallo da dietro su Vlasic.