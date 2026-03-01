Sarri: "Serve un esame di coscienza. Spero che la testa mercoledì sia un’altra"

Al termine dell'incontro Torino-Lazio, Sarri ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel.

Dovevamo giocare senza pensare alla prossima ma abbiamo fatto una gara che a livello di energia mentale e nervosa era scarica. La squadra non ha preso una seconda palla e questo è sintomo di un atteggiamento molle, vuol dire che le motivazioni questa sera non erano su altissimi livelli. Non possiamo farne un dramma ma dobbamo farci un esame di coscienza. A me ha fatto male perché pensavo di essere riuscito a motivare la squadra e invece in campo mi sono accorto che non è così.