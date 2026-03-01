Sarri: "Serve un esame di coscienza. Spero che la testa mercoledì sia un’altra"
Al termine dell'incontro Torino-Lazio, Sarri ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel.
Le dichiarazioni di Sarri a LSC
Dovevamo giocare senza pensare alla prossima ma abbiamo fatto una gara che a livello di energia mentale e nervosa era scarica. La squadra non ha preso una seconda palla e questo è sintomo di un atteggiamento molle, vuol dire che le motivazioni questa sera non erano su altissimi livelli. Non possiamo farne un dramma ma dobbamo farci un esame di coscienza. A me ha fatto male perché pensavo di essere riuscito a motivare la squadra e invece in campo mi sono accorto che non è così.
Stasera abbiamo fatto più palle gol degli avversari però ogni palla nella nostra età campo era un pericolo, vuol dire che la nostra azione difensiva è stata scadente. Questa sera io il problema offensivo non l’ho visto molto, il problema è stato che abbiamo creato tante situazioni per farci fare gol. Una situazione per noi nuova.
Aver perso tutte le secondo palle mi fa pensare a un problema mentale più che tattico quindi spero che la testa mercoledì sia un’altra.