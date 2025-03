Lazio, Marusic segna ancora una volta con la sua nazionale

Prestazione di livello per Adam Marusic, che mette la ciliegina sulla torta realizzando un gol. Il terzino della Lazio, infatti, non solo ha preso parte alla vittoria per 3-1 contro il Gibilterra nella partita valida per le Qualificazioni ai Mondiali, subentrando al 59' al posto di Mugosa, ma è riuscito anche a trovare la via del gol segnando al 73' la rete che ha chiuso la partita, portando a compimento la rimonta montenegrina. Una bella soddisfazione ottenuta con la sua nazionale.

Il rinnovo di Marusic con la Lazio

Il contratto di Adam Marusic con la Lazio è in scadenza il prossimo giugno. Secondo quanto annunciato da Fabiani però per il terzino biancoceleste sarebbe scattato il rinnovo automatico. Ad oggi però è tutto fermo e non c’è nessuna comunicazione ufficiale del club. Il motivo sarebbe da ritrovare dal fatto che Marusic attendeva un adeguamento contrattuale che sarebbe stato promesso da Lotito ma al momento la società non ha presentato nessuna nuova offerta. Un atteggiamento che ha sorpreso il giocatore e il suo entourage, con l’agente del montenegrino che era arrivato nei giorni scorsi a Roma proprio per le firme che non si sono concretizzate. Il discorso del rinnovo e adeguamento sarà ridiscusso a fine stagione.

Le parole di Fabiani

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio è entrato nel dettaglio sul giocatore annunciando che per Adam Marusic è previsto nel contratto un anno automatico di rinnovo. Il momento attuale dei biancocelesti è delicato, la squadra è in forte calo e il periodo è cruciale quindi ogni tipo di valutazione per qualsiasi componente in rosa è rimandato a fine stagione.