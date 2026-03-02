Referendum, striscione dei tifosi laziali per Forza Italia: "Ringraziate Lotito se voteremo no"

I tifosi biancocelesti si sono nuovamente esposti contro il Presidente della Lazio, Claudio Lotito, senatore di Forza Italia. Dopo i manifesti para-elettorali affissi per tutta Roma, questa mattina la tifoseria laziale ha esposto uno striscione davanti in una delle sedi del partito a Piazza San Lorenzo in Lucina, in merito al referendum del 22 e 23 marzo sulla rinforma della giustizia.

Un segnale che evidenzia senza dubbio il proseguimento della contestazione da parte dei supporter laziali nei confronti il padron, con l'intento anche di lanciare un monito al partito di cui Lotito è senatore, che invita i propri elettori a votare Sì al referendum.

Lo striscione