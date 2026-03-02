Abbate: “Non so se Sarri arriva fino al termine della stagione…”

Ai microfoni di Radio Laziale, Alberto Abbate ha parlato della posizione di Sarri e si è espresso sui possibili scenari tra la società e il mister biancoceleste.

Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via Onefootball

L’intervento di Alberto Abbate a Radio Laziale su Sarri

Lotito è l'unico che può avere certezze sul futuro che nessuno ha, neanche Sarri e i giocatori. Sarri è sconfortato. Non riesce più a trasmettere quello che vorrebbe. Ha fatto un miracolo per mesi dando motivazioni alla squadra in attesa di gennaio, poi è arrivato il mercato e gli hanno smantellato la squadra. Ma dove le trovi le motivazioni? E non solo lui. Anche la squadra fatica a trovarle. Questa è una squadra completamente morta per quello che si è visto ieri e tra tre giorni c'è l'unica partita che conta quest'anno.

Le parole sulla Coppa Italia e il campionato

Questa è una squadra che in una partita secca può anche riuscire nel colpaccio, ma nel doppio confronto a distanza di più di un mese è dura. In mezzo tra le due partite può succedere di tutto. Lotta salvezza? Ci sono squadre che vanno a due all'ora e si stanno suicidando in fondo alla classifica, se la Lazio avesse due punti in meno ci sarebbe da avere paura.

Il futuro di Sarri