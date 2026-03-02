Abbate: “Non so se Sarri arriva fino al termine della stagione…”
Le parole del giornalista de Il Messaggero ai microfoni di Radio Laziale
Ai microfoni di Radio Laziale, Alberto Abbate ha parlato della posizione di Sarri e si è espresso sui possibili scenari tra la società e il mister biancoceleste.
L’intervento di Alberto Abbate a Radio Laziale su Sarri
Lotito è l'unico che può avere certezze sul futuro che nessuno ha, neanche Sarri e i giocatori. Sarri è sconfortato. Non riesce più a trasmettere quello che vorrebbe. Ha fatto un miracolo per mesi dando motivazioni alla squadra in attesa di gennaio, poi è arrivato il mercato e gli hanno smantellato la squadra. Ma dove le trovi le motivazioni? E non solo lui. Anche la squadra fatica a trovarle. Questa è una squadra completamente morta per quello che si è visto ieri e tra tre giorni c'è l'unica partita che conta quest'anno.
Le parole sulla Coppa Italia e il campionato
Questa è una squadra che in una partita secca può anche riuscire nel colpaccio, ma nel doppio confronto a distanza di più di un mese è dura. In mezzo tra le due partite può succedere di tutto. Lotta salvezza? Ci sono squadre che vanno a due all'ora e si stanno suicidando in fondo alla classifica, se la Lazio avesse due punti in meno ci sarebbe da avere paura.
Il futuro di Sarri
Io non so se Sarri arriva fino al termine della stagione. E' imbarazzante che la società non esoneri un allenatore che non può più vedere da mesi. Io giustifico Sarri per tutto quello che sta succedendo, ma una società normale dopo le ultime due partite non può non cacciarlo. Una società che non pensa solo ai soldi. Una società seria avrebbe cacciato Sarri dopo quello che ha detto ieri sul futuro nebuloso. La società non lo caccia solo per non riconoscergli tutti i soldi che gli spettano. La società ha paura che Sarri non riceva altre offerte, intanto però lo vuole portare fino al termine della stagione