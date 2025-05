Arriva la smentita di Klopp: “Non vado alla AS Roma..."

A seguito dei vari articoli di qualche giorno fa, dove veniva riportata la notizia shock “Klopp: nuovo allenatore della Roma”, è da poco arrivata una novità, riportata da Fabrizio Romano sui propri profili social, che ribalta tutte le carte in tavola.

La verità su Klopp alla Roma

Jürgen Klopp ha, in realtà, smentito tutto ciò che riguardava un suo possibile arrivo alla AS Roma, spiegando che non tornerà più ad allenare.

Ecco le sue parole:

Non vado alla AS Roma... è una str…ata. Se leggete qualche voce sul mio lavoro di allenatore nei prossimi anni è una str…ata. Puoi essere il primo a dirlo.

Il post Instagram di Fabrizio Romano