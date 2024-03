SERIE B FEMMINILE | Bologna-Lazio, le formazioni ufficiali

Quest’oggi alle ore 14:30 andrà in scena la sfida tra Bologna e Lazio, valida per il campionato di Serie B Femminile. Una sfida utile per la continuità per centrare l’obiettivo della promozione.



Qui di seguito le scelte dei due allenatori:

LAZIO (4-3-1-2): Guidi; Pittaccio, Mancuso, Reyes, Göthberg; Castiello, Eriksen, Colombo; Moraca; Visentin, Gomes.





A disp.: Fierro, Adami, Ferrandi, Hovmark, Palombi, Kuenrath, Goldoni, Varriale, Proietti.





All.: Gianluca Grassadonia.









BOLOGNA: Lauria, Da Canal, Barbaresi, Colombo, Ripamonti, De Biase, Pinna, Kustrin, Giovagnoli, Raggi, Rossi.





A disp.: Antolini, Gelmetti, Sassi, Brscic, Arcamone, Spallanzani, Farina, Zanetti, Fuganti.





All.: Simone Brigantini.