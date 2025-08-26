La Lazio aspetta il Verona: Sarri valuta Dia per Castellanos

Poco più di 24 ore dalla delusione di Como. I biancocelesti hanno incassato una sconfitta pesante, non tanto per il risultato quanto per l'andamento del match. Gli uomini di Cesc Fabregas hanno letteralmente asfaltato la Lazio e lo sconforto ha coinvolto tutti, in primis Maurizio Sarri e di conseguenza i giocatori in campo. I capitolini non sono mai stati davvero in partita ed i numeri sono impressionanti e pesanti a discapito dei biancocelesti.

Poco ma sicuro la Lazio dovrà ripartire immediatamente nel match casalingo di domenica 31 agosto. Alle ore 20.45 arriva allo stadio Olimpico l'Hellas Verona di Paolo Zanetti, squadra ostica che oggi è riuscita a pareggiare in casa dell'Udinese per 1-1. I biancocelesti dovranno resettarsi dopo una prestazione a dir poco deludente; uno dei tasselli poco convincenti è stato l'attacco, in particolare la prima punta Castellanos, che potrebbe perdere il posto per vedere dal primo minuto Boulaye Dia.

La prestazione di Castellanos a Como

C'è da premettere che l'intera squadra ha giocato in modo mediocre nella giornata di ieri contro il Como di Cesc Fabregas. Una squadra ingolfata e macchinosa che ha strameritato di perdere e che forse avrebbe meritato un risultato anche più netto e pesante. Analisi che si abbatte pesantemente anche su Castellanos. La punta argentina è stata impalpabile, spesso lento ma sopratutto fuori dagli schemi tattici e di gioco. L'unico lampo di luce è stato lo scatto del momentaneo 1-1, dove con freddezza ha battuto poi Butez del Como. Per il resto partita assolutamente insufficiente con una nota comportamentale anche di nervosismo.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Probabile ballottaggio Dia-Castellanos

L'attaccante argentino ha deluso Maurizio Sarri. Da vedere ora la reazione razionale in termini tattici dell'allenatore toscano; potrebbe infatti decidere di confermare la formazione di Como, dando un'altra possibilità, oppure cercare di variare il suo scacchiere sperando in atteggiamenti e risultati diversi sul terreno di gioco. Per l'intera estate, tra ritiro e amichevoli, la questione punta centrale è stata un tema molto discusso, un giorno sembrava esser il favorito Castellanos l'altro Dia. Mister Sarri potrebbe tentare una piccola rivoluzione li davanti dopo la prova insufficiente del numero 11 argentino, così da offrire una chance al franco-senegalese Boulaye Dia.