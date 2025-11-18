Lazio, Cruciani: "Lotito ha pensato di vendere il club, si è informato sulle procedure"

Giuseppe Cruciani ha rivelato uno scoop durante il podcast Numer1 riguardante il gestore Claudio Lotito e la possibile vendita della Società Lazio, uno scenario che renderebbe felici molti tifosi date le continue contestazioni e proteste, come quella organizzata per l'incontro Lazio-Lecce, in programma domenica 23 novembre alle ore 18:00.

Fonti ben informato mi hanno detto che per la prima volta Claudio Lotito ha pensato di vendere il club. Lotito si è informato con una persona che si chiama Lotti che è consulente dell’Empoli ed ex sottosegretario della presidenza del Consiglio, circa le procedure per vendere una società. Ho avute conferme a livelli importanti, questo è quello che mi hanno detto (…). Per la prima volta ha fatto un passo importante per vendere la società.