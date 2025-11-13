Moldavia-Italia, le formazioni ufficiali: la scelta su Zaccagni

Penultimo impegno sull’agenda dell’Italia di Rino Gattuso che affronterà alle ore 20:45 la Moldavia. Dopo l’esonero di Luciano Spalletti, con Rino Gattuso nel ruolo di commissario tecnico, gli azzurri hanno conquistato una serie di risultati positivi - quattro vittorie di fila - e contro i moldavi sono alla ricerca della quinta vittoria consecutiva per confermare l'ottimo percorso realizzato. L’Italia è quasi certamente ai playoff, i cui sorteggi si svolgeranno il prossimo giovedì 20 novembre a Zurigo, dove la squadra di Gattuso potrà scoprire i propri avversari.

A pochi istanti dal fischio d'inizio, in programma alle ore 20:45, Rino Gattuso ha diramato la propria formazione titolare in vista dell'incontro con la Moldava.

La formazione ufficiale di Gattuso

ITALIA (4-4-2): Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Orsolini, Cristante, Tonali, Zaccagni; Raspadori, Scamacca. Commissario tecnico: Gattuso.

Gli undici titolari dell'Italia

