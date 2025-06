De Grandis: "La gestione Lotito toglie al tifoso la possibilità di sognare"

Nella trasmissione “Incondizionatamente Lazio” in onda su Radio Laziale è intervenuto il giornalista Stefano De Grandis. L'opinionista si è anche pronunciato sulle ultime dichiarazioni espresse questa mattina al Messaggero di Claudio Lotito.

Non si è mai voluto fare il salto di qualità. La gestione Lotito permette sempre di avere i conti a posto, ma toglie completamente al tifoso la possibilità di sognare. Incontrai Lotito sull'aereo una decina di anni fa, gli dissi “peccato che non potremmo mai vincere lo scudetto”. Lui mi rispose che con una buona programmazione si potesse arrivare a quel livello e mi dispiace che non si sia mai lavorato in questo modo.