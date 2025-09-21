Milan travolgente, 3-0 all’Udinese con uno strepitoso Pulisic

Terza vittoria consecutiva e porta inviolata per la squadra di Allegri: doppietta decisiva dell’americano

La partita a San Siro

Il Milan conquista un successo netto contro l’Udinese, imponendosi con un rotondo 3-0. A trascinare i rossoneri ci ha pensato Christian Pulisic, autore di una prestazione superlativa. L’attaccante ha sbloccato la sfida nel primo tempo, aprendo la strada al dominio milanista.

La firma dei protagonisti

Nella ripresa è arrivato il raddoppio firmato da Fofana, seguito dalla doppietta personale di Pulisic che ha chiuso definitivamente i giochi. Per la formazione guidata da Max Allegri si tratta della terza vittoria consecutiva con la porta inviolata, a conferma dell’ottimo momento di forma.

